OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman?

Okullar hangi tarihte açılacak ve ara tatil ne zaman biteceği milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. 2024-2025 eğitim yılı için Kasım ve Nisan aylarında yapılacak ara tatillerin tarihleri gündeme geliyor. Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Detaylar haberimizdedir...

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

2024-2025 eğitim yılının ilk ara tatili 11 Kasım Pazartesi günü başladı ve 15 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birlikte bu ara tatil toplamda 9 gün sürecek. Öğrenciler, 11-15 Kasım arasındaki tatili değerlendirebilirken, bu süre zarfında eğitime ara verildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ara tatilin ardından okullar, 18 Kasım 2024 Pazartesi günü yeniden açılacak. Öğrenciler, tatil süresinin ardından eğitim hayatlarına devam edecekler.

NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN, HANGİ TARİHTE?

Yılın ikinci ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birlikte bu tatil süresi toplamda 9 gün sürecek.