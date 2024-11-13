Üye Girişi
Haberler

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okullar ne zaman açılıyor? Ara tatilin ne zaman biteceği ve okulların ne zaman açılacağı sık sık araştırılıyor. 2024-2025 Eğitim yılının ilk ara tatili başladı ve okulların hangi tarihte açılacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Ara tatil, yılda iki kez gerçekleştirilecek; ilki Kasım ayında, diğeri ise Nisan ayında olacak. Peki, ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman? Sömestr tatili ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak?

Okullar hangi tarihte açılacak ve ara tatil ne zaman biteceği milyonlarca öğrenci tarafından merak ediliyor. 2024-2025 eğitim yılı için Kasım ve Nisan aylarında yapılacak ara tatillerin tarihleri gündeme geliyor. Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Detaylar haberimizdedir...

ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

2024-2025 eğitim yılının ilk ara tatili 11 Kasım Pazartesi günü başladı ve 15 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birlikte bu ara tatil toplamda 9 gün sürecek. Öğrenciler, 11-15 Kasım arasındaki tatili değerlendirebilirken, bu süre zarfında eğitime ara verildi.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ara tatilin ardından okullar, 18 Kasım 2024 Pazartesi günü yeniden açılacak. Öğrenciler, tatil süresinin ardından eğitim hayatlarına devam edecekler.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman?

NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN, HANGİ TARİHTE?

Yılın ikinci ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birlikte bu tatil süresi toplamda 9 gün sürecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben hala Esed'den umutluyum

Erdoğan'ın hala umudu var

 Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışıyla ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia

Özgür Özel'den çok konuşulacak Bahçeli iddiası
Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

14 Kasım Perşembe Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Fortnite çöktü mü? 13 Kasım Fortnite sunucular ne zaman açılacak? ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? ABD enflasyon beklentileri ne yönde? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef 13 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? KPSS A Grubu meslekleri nelerdir, hangi meslekler olunur? KPSS A grubunda hangi memurluklar var? Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ne dedi? İsrail Türkiye'ye saldırır mı? Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı? ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda? ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2025 YKS, KPSS, YDS, ALES ne zaman yapılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.