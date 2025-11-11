Okullar ne zaman açılıyor? 2025 Kasım ara tatili ne zaman bitiyor, bir sonraki tatil ne zaman?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı devam ederken öğrenciler ve veliler, ara tatil planlarını merak ediyor. Özellikle okulların ara tatilin ardından ne zaman açılacağı, Kasım tatilinin bitiş tarihi ve sonraki tatilin hangi tarihlerde olacağı gündemin öne çıkan soruları arasında. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı kapsamında öğrenciler, yılın ilk ara tatili için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre Kasım ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak. Okulların açıldığı ilk haftaların yoğun temposunun ardından gelen bu tatil, öğrencilerin dinlenmesi ve bir sonraki ders dönemine enerjiyle başlaması açısından önemli bir fırsat sunuyor. Ara tatil, hafta sonlarıyla birleştiğinde toplam 9 gün sürecek ve öğrenciler ile velilere kısa ama değerli bir mola imkânı sağlayacak.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kasım ara tatili 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, tatilin bitimiyle birlikte 17 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacaklar. Bu süreç, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin derslere ve sınavlara daha iyi hazırlanmasını sağlayacak kısa bir dinlenme ve toparlanma dönemi olarak öne çıkıyor.

BİR SONRAKİ TATİL NE ZAMAN?

Kasım ara tatilinin ardından öğrencileri bekleyen en uzun tatil, yarıyıl tatili olacak. 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci döneminin ardından yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yaklaşık iki hafta sürecek bu tatil, öğrencilerin hem derslerden hem de sınav stresinden uzaklaşarak dinlenmesini sağlayacak, ikinci döneme daha güçlü bir şekilde başlamalarına fırsat tanıyacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının sonunda, okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Bu tarihte öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Yaz tatili, öğrencilerin bir sonraki eğitim yılına hazırlanması için uzun bir dinlenme ve yenilenme süresi sunacak. Bu nedenle hem veliler hem de öğrenciler için yıl boyunca ara tatiller kadar yaz tatili de planlamada önemli bir yer tutuyor.