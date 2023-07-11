2023- 2024 Okul ne zaman açılıyor 2024? Okullar ne zaman başlıyor, hangi ay açılıyor?
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Okullar ne zaman açılıyor 2023 ve okullar ne zaman başlıyor, hangi ay açılıyor araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na ait okullar ne zaman açılacağı gündeme geliyor. Okullar ne zaman açılıyor 2023 ve okullar ne zaman başlıyor, hangi ay açılıyor merak ediliyor. Okullar ne zaman açılıyor 2023 ve okullar ne zaman başlıyor, hangi ay açılıyor sorularına yanıt aranıyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor 2023? Okullar ne zaman başlıyor, hangi ay açılıyor?
Okullar ne zaman açılıyor 2023? Okullar ne zaman başlıyor, hangi ay açılıyor? merak ediliyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Okullar ne zaman açılıyor 2023 ve okullar ne zaman başlıyor, hangi ay açılıyor araştırılıyor. Okullar ne zaman açılıyor 2023? Okullar ne zaman başlıyor, hangi ay açılıyor? Detaylar haberimizdedir…
2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak. Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecektir.
Milli Eğitime Bakanlığına bağlı okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.
2023-2024 yeni eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlaması planlanıyor. Bununla beraber, yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü olmuştur. Ayrıca, ikinci dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlamıştır. 2023 ve 2024 okullar 16 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) July 9, 2023
?? İlk ders zili, 11 Eylül'de çalacak.
?? İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.
?? 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.
??Yeni dönemde, okullarımızda sağlıkla buluşmak üzere… pic.twitter.com/klve8zTtOl