Okulların açılacağı tarih araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 yılı Eğitim Öğretim ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 Eğitim Öğretim ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Okullar ne zaman açılacak merak konusu oldu. Öğrenciler tarafından yaz tatilinin biteceği tarih ve okulların ne zaman açılacağını araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman açılıyor? 2023-2024 Eğitim Öğretim ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını merakla beklerken, Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından paylaşılan yeni takvime göre 1. dönem 11 Eylül 2023'te başlayacak. 1. Dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında, Yarıyıl tatili ise 22 Ocak-2 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın 2. Dönem Başlangıcı ise 5 Şubat 2024 olarak takvimde yer aldı. 2. Dönem ara tatili 8-12 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak.