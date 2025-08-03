Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?
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"Okullar ne zaman açılacak?" sorusu, yaz tatilinin ortalarına gelinirken hem öğrenciler hem de veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmen açıklandı. Okulların açılmasına artık sayılı günler kaldı.

"Okulların açılmasına kaç gün kaldı?" sorusuna cevap arayan aileler, tatil planlarını ve okul alışverişlerini bu tarihlere göre yapmaya başladı. Yeni eğitim yılı için ilk ders zili 8 Eylül 2025 tarihinde çalacak. Bu tarih, tüm sınıf seviyeleri için geçerli olacak. MEB'in yayımladığı takvime göre okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası daha erken başlayacak. Peki, bugünden itibaren okulların açılmasına kaç gün kaldı? Okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025–2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak.

1. SINIFLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası, 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu dönemde çocuklar okul ortamına alışacak, öğretmenleriyle tanışacak ve eğitim yılına yumuşak bir geçiş yapacaklar.

Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı?

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenler için de mesleki çalışma dönemi 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlıyor. Bu süreçte yeni müfredat, eğitim içerikleri ve öğrenci rehberliği gibi başlıklarda hazırlıklar yapılacak.

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