Okullar ne zaman açılacak? Okular uzaktan eğitime mi geçecek?

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremlerinin ardından ülke genelinde ülke genelinde eğitim öğretime ara verildiği MEB tarafından duyurlldu.Öğrenciler ve veliler okulların açılıp açılmayacağını merak ediyorlardı. Beklenen açıklama Bakan Mahmut özerden geldi. Peki Okullar ne zaman açılacak? Okullarda uzaktan eğitim mi olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem faciasının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından bir çok il hasar görmüş birçok vartandınız hayatını kaybetmişti. Ülke genelinde milli yas ilan edilip eğitim öğretime ara verilmişti. binlerce öğrenci ve veli okulların yeniden açılacağı tarihi araştırmaya koyuldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar açılacak mı? okullarda uzaktan eğitime geçecek mi? İşte tüm detaylar haberimizde..

OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME Mİ GECECEK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut özer tüm okulları eğitim öğretime 20 Şubat itibariyle geçeceğini ve okullarda uzaktan eğitime geçirmeyeceğini açıkladı. Buna göre okullarda ikinci dönem 71 ilde 20 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Deprem bölgesinde ise eğitim öğretim 1 Marttan sonra başlaması bekleniliyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

"10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibariyle 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime geçme kararı vermeyeceğiz. İlçe ve okul temelli kararlar alacağız. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." şeklinde konuştu. Bakan Özer, "Kahramanmaraş merkezli depremin etkiledi 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." İfadelerine konuşmasında yer veri.