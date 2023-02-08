Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrasında okulların kaç gün tatil edildiği araştırılıyor. Okulların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? OHAL ilan edilen illerde okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi gün açılır? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Geçtiğimiz akşam Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrasında okulların ne zaman açılacağı araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? OHAL ilan edilen illerde okullar ne zaman açılacak? Okullar hangi gün açılır? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı. Bakan Özer "Tüm Türkiye'deki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerinde çalışmaların iyi yürütülmesi amacıyla tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar okulları tatil ediyoruz." diye konuştu.