Okullar ne zaman açılacak? İlköğretim, Ortaokul, Lise 2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
2024-2025 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağı gündeme geliyor. İlköğretim, Ortaokul ve Lise düzeyindeki okulların ne zaman açılacağı konusu veliler ve öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. Okulların açılış tarihi MEB tarafından yayınlandı.
2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Türkiye'de okulların açılış tarihleri genellikle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenir ve duyuruluyor. Öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. İlköğretim, Ortaokul, Lise 2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri bu tarihte ders başı yapacak.
EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.