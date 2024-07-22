Okullar ne zaman açılacak? İlköğretim, Ortaokul, Lise 2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

2024-2025 eğitim-öğretim yılı için Türkiye'de okulların açılış tarihleri genellikle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenir ve duyuruluyor. Öğrenciler, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. İlköğretim, Ortaokul, Lise 2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencileri bu tarihte ders başı yapacak.

EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak. İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.