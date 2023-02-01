Okullarda ikinci dönemin başlamasına kısa bir süre kala .Öğrenciler ve veliler okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak? Okullarda ikinci ar tatil ne zaman yapılacak? Okullar ne zaman kapanacak? Soruların yanıtı Öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, ikinci dönem ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

MEB takvimine göre 12 Eylülde okullarda ilk ders zilinin çalmasıyla binlerce öğrenci ders başı yapmıştı.20 Ocak'ta karnelerini alarak birinci dönemi tamamlayan öğrenciler veöğretmenler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, ikinci dönem ne zaman başlayacak? İkinci ara tatil ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

OKULLARA NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların ne zaman yarıyıl tatilinden döneceği belli oldu. Buna göre okullarda 20 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili3 Şubat'ta sona erecek. Okullar6 Şubata yeniden eğitim öğretime başlayacak.

OKULLARDA İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

2022-2023 Eğitim Öğretim yılında okullarda son ders zili 18 Haziran Cuma günü çalacak. Buna göre okullar 18 Haziranda kapanacak. ve yaz tatili başlayacak.

OKULLARDA İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre : Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Tatilin Ramazan Bayramı ile bileştirmesi bekleniliyor. Konuyla ilişkin resmi bir açıklama gelirse haberimizde yer vereceğiz.