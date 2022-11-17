Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitiyor 2022?

Yılda iki kez yapılan ara tatil, geçtiğimiz günlerde başladı. Öğrenci toplamda dokuz gün boyunca tatil fırsatı elde ederken bunu hem dinlenerek hem de ders çalışarak değerlendiriyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitiyor 2022?