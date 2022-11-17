Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitiyor 2022?
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Yılda iki kez yapılan ara tatil, geçtiğimiz günlerde başladı. Öğrenci toplamda dokuz gün boyunca tatil fırsatı elde ederken bunu hem dinlenerek hem de ders çalışarak değerlendiriyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitiyor 2022?
Ara tatil, Cuma günü ders bitiş ziliyle başladı. Öğrenciler 9 gün boyunca dinlenecek. Uzmanlar ara tatilde öğrencilerin yeniden eğitim temposuna motive edilmesi gerektiğini belirtiyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitiyor 2022? İşte detaylar haberimizde...
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimi dikkate alındığında okullarda ara tatil 14-18 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Bu durumda öğrenciler için ilk ders zili ara tatil dönüşü 21 Kasım Pazartesi günü çalacak.
Öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olarak da bilinen 15 tatil 23 Ocak-3 Şubat 2022 tarihleri arasında uygulanacak.
İkinci dönem Nisan ara tatili 17-20 Nisan'da yapılırken okullarda eğitim öğretim yılı 16 Haziran cuma günü sona erecek.
OKULLARIN KAPALI OLDUĞU RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2023 – Pazar
23 Nisan 2023 – Pazar
1 Mayıs 2023 – Pazartesi
19 Mayıs 2023 – Cuma
15 Temmuz 2023 – Cumartesi
30 Ağustos 2023 – Çarşamba
29 Ekim 2023 – Pazar
Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)
Kurban Bayramı Tatili: 28 Haziran - Temmuz (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)