2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvim Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Yeni eğitim yılına yönelik hazırlıklar tüm okullarda hızla devam ediyor. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler, yaklaşan eğitim dönemine dair süreci yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvimle birlikte, eğitim öğretim faaliyetlerinin düzenli ve planlı bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor. Bakanlık, eğitim alanındaki tüm kurumların belirlenen programa uygun şekilde hareket etmesini bekliyor. 2025 okul takvimi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Okullar ne zaman açılacak? 2025 yılı okulların açılış tarihi belli oldu mu?

2025 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, okullarda birinci dönem 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim yılı öncesinde öğrenciler, öğretmenler ve veliler, heyecan ve hazırlık içerisinde gün sayıyor. Yaklaşan dönemle birlikte milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanırken, eğitim kurumları da yeni dönemin sorunsuz başlaması için son hazırlıklarını tamamlıyor. Okulların açılmasıyla birlikte, yüz yüze eğitim kaldığı yerden devam edecek ve eğitim-öğretim faaliyetleri planlandığı şekilde yürütülecek. Bakanlık tarafından duyurulan takvim, eğitim öğretim yılı boyunca yapılacak sınavlar, ara tatiller ve diğer önemli tarihleri de kapsıyor. Bu kapsamlı planlama, eğitimde sürekliliği sağlamak ve öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla hazırlandı.

1. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılında, okul öncesi eğitime başlayacak olan çocuklar ile ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimi programı 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından planlanan bu uygulama, öğrencilerin yeni eğitim ortamına daha kolay adapte olmalarını sağlamayı amaçlıyor. Uyum eğitimi sürecinde, minik öğrenciler okula ilk adımlarını atarken öğretmenler tarafından rehberlik hizmetleri sunulacak, sosyal ve duygusal gelişimlerine destek verilecek. Bu program, çocukların okul ortamına alışmalarını kolaylaştırırken, aynı zamanda kaygılarını azaltmaya yönelik çeşitli etkinlikleri de kapsayacak.

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, öğretmenler ve eğitim çalışanları, yılın bu döneminde kısa bir dinlenme fırsatı bulacak.