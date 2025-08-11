Yaz tatili devam ederken, öğrenciler ve veliler okulların açılış tarihini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı çalışma takvimiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için kesin açılış tarihleri netleşti ve eğitim yılına hazırlıklar başladı. Bu tarihler ışığında, herkes yeni döneme planlı ve düzenli bir şekilde hazırlanıyor. Okulların açılma tarihi ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Okullar ne zaman açılacak? 2025 Yaz tatili ne zaman bitiyor?

2025 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmaları 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Yeni dönemde öğrenciler ise 8 Eylül 2025 Pazartesi günü okulun ilk ders ziliyle eğitim yılına merhaba diyecek.

2025 – 2026 MEB TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayıp 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Bu dönemde ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılırken, yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak. Ayrıca, ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak.

BİRİNCİ SINIFLAR İÇİN UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak olan öğrencilerin yeni eğitim hayatlarına daha kolay adapte olabilmeleri amacıyla 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimi düzenlenecektir. Bu program sayesinde öğrenciler, okul ortamını tanıyacak, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak sosyal ve duygusal açıdan destekleneceklerdir. Uyum eğitimi, çocukların okul alışkanlıklarını kazanmasını sağlarken, öğrenmeye motive olmalarına da katkıda bulunacaktır.