Okullar ne zaman açılacak 2025? Uyum haftası hangi tarihte başlıyor?

"Okullar ne zaman açılacak 2025" sorusuyla birlikte uyum haftası ve ara tatil tarihleri de merak konusu oluyor. Özellikle ilkokula yeni başlayacak öğrenciler için uyum haftası detayları da belli oldu. Bu dönemde öğrencilerin yeni eğitim hayatına adaptasyonu kolaylaştırılacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2025?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Yeni dönemde öğretmenler 1 Eylül'de göreve başlayacak ve 1-5 Eylül tarihleri arasında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencileri için uyum haftası düzenlenecek. Bu süreçte öğrenciler, okula alışmaları için çeşitli etkinliklerle derslere hazırlanacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Okullar ne zaman açılacak 2025 sorusunun ardından velilerin dikkatini çeken bir diğer konu ise ara tatil ve yarıyıl tatili tarihleri oldu. İlk ara tatil, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

2026 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Sömestr tatili yani yarıyıl tatili ise 19-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem 2 Şubat 2026'da başlayacak ve ikinci ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihlerinde olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2026?

Eğitim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler toplamda 180 gün sürecek bir eğitim öğretim dönemi geçirmiş olacak.