Okullar ne zaman açılacak 2025? 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

"Okullar ne zaman açılacak 2025" sorusuna yanıt arayan aileler, aynı zamanda uyum haftası ve tatil tarihlerini de öğrenmek istiyor. MEB'in yayımladığı resmi takvime göre okullar, eylül ayının ikinci haftasında eğitime başlayacak. Öğrenciler, belirlenen tarihte ders başı yapacak ve yeni dönemin heyecanını yaşayacak. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılında okullar hangi tarihte açılıyor? İlk ders zili ne zaman çalacak? Uyum eğitimi ve ara tatiller ne zaman yapılacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan detaylı okul açılış takvimi…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin yayınladığı resmi takvime göre, okullar 8 Eylül 2025 Pazartesi günü açılacak. Bu tarih, tüm ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için geçerli olacak. Öğrenciler, yaz tatilinin ardından yeniden sıralarına kavuşacak.

ÖĞRETMEN MESLEKİ GELİŞİM SEMİNERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenler için ise eğitim dönemi biraz daha erken başlayacak. 1 Eylül 2025 Pazartesi günü, öğretmenler mesleki gelişim seminerlerine katılmak üzere görev yerlerinde hazır bulunacak. Aynı hafta içinde, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için de uyum eğitimleri başlayacak.