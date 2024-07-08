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Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 Eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

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Okulların açılmasına kaç gün kaldığı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ne zaman başlayacak? 2024 yaz tatilinin bitmesine kaç gün var, okullar ayın kaçında açılacak? sorularının cevaplarını haberin devamında bulabilirsiniz.

Yeni müfredatın uygulanacağı 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı, MEB'in yeni akademik takvimine göre Eylül ayında başlayacak. Peki, okullar Eylül ayının kaçında açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar, Milli Eğitim Bakanlığı yeni akademik takvimine göre 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Öğrenciler için yaz tatili sonu 8 Eylül Pazar gününe denk geliyor.

Uyum eğitimleri alacak okul öncesi ve 1. sınıfa başlayacak öğrencilerin 2-6 Eylül'de eğitimleri başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak? 2024-2025 Eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 11-15 kasım 2024'te yapılacağı açıklandı.

  • Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.
  • İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.
  • İkinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak, 4 Nisan Cuma günü tamamlanacak.
Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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