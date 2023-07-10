Okullar ne zaman açılacak 2023 son dakika ve MEB okullar ne zaman açılıyor merak ediliyor. Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor ve okullar ne zaman açılacağı sıklıkla gündeme geliyor. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar ne zaman açılacak araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak 2023 SON DAKİKA? MEB okullar ne zaman açılıyor?

Okullar ne zaman açılacak 2023 son dakika ve MEB okullar ne zaman açılıyor araştırılıyor. 2023- 2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Ardından, okullar ne zaman açılacak ve MEB okullar ne zaman açılıyor sorularına yanıt aranıyor. Okullar ne zaman açılacak 2023 SON DAKİKA? MEB okullar ne zaman açılıyor? Detaylar haberimizdedir…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2023 SON DAKİKA?

2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecektir.

MEB OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitime Bakanlığına bağlı okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

2023 VE 2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2023-2024 yeni eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlaması planlanıyor. Bununla beraber, yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü olmuştur. Ayrıca, ikinci dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlamıştır. 2023 ve 2024 okullar 16 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.