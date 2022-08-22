Okullar ne zaman açılacak 2022? Yaz tatili ne zaman bitiyor?

21 Ocak 2022 Cuma günü okulların kapanmasıyla öğrenciler 3 aylık bir yaz tatiline giriş yapmıştı. Tatilin bitmesine kısa süre kalmasıyla beraber öğrencilerin merak ettiği okullar zaman açılacak? Sorusunun cevabına MEB'in yayımladığı 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimi aracılığıyla ulaştık. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 MEB eğitim öğretim takvimi

3 aylık tatilin bitimine az zaman kalması öğrencilerin aklına okullar ne zaman açılacak sorusunu getirmektedir. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlamasına kısa süre kalmasıyla öğrencileri heyecan sardı. Özellikle eğitim hayatına yeni başlayan anaokulu ve ilkokul öğrencileri için uyum haftası tarihleri merak ediliyor. Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası tarihleri ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler tarafından merakla beklenen okulların açılma tarihleri Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılan açıklama ile belirlendi. 2022 eğitim öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacaktır. 2022 eğitim ve öğretim yılının bitiş tarihi ise 16 Haziran 2023 olarak belirlendi.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından açıklanan takvime göre yarıyıl tatili 23 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında yapılacaktır.

İlk ara tatil 14-18 Kasım'da yapılırken, ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecektir.

ANAOKULU VE İLKOKULLARIN UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

Eğitim hayatına yeni başlayan minik öğrenciler içingerçekleştirilen uyum haftası ise eğitim öğretim yılının başlamasından 1 hafta önce, 5-9 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.