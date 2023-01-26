2022-2023 MEB okulların ne zaman açılacağını açıkladı. Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılıyor öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı okulların ne zaman açılacağına dair takvimi yayınladı. Okullar ne zaman açılacak ve2022-2023 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlıyor soruları gündeme geliyor. MEB ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerin ne zaman başlayacağını duyurdu. Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlıyor? İlkokullar, ana sınıfı, ortaokullar, liselerin açılış tarihi! Detaylar haberimizdedir…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Ara tatilin ardından öğrenciler, 21 Kasım'da tekrar ders başı yaptı. Ardından sömestr tatiline giren okullar 23 Ocak- 3 Şubat 2023'te yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil olacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bu sene okullar 16 Haziran 2023'te sona erecek.