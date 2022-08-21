2022-2023 MEB okulların ne zaman açılacağını açıkladı. Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor, okullar ne zaman açılıyor öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı okulların ne zaman açılacağına dair takvimi yayınladı. Okullar ne zaman açılacak ve2022-2023 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlıyor soruları gündeme geliyor. MEB ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liselerin ne zaman başlayacağını duyurdu. Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 eğitim-öğretim yılı ne zaman başlıyor? İlkokullar, ana sınıfı, ortaokullar, liselerin açılış tarihi! Detaylar haberimizdedir…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

ANAOKULLARI VE 1. SINIF UYUM EĞİTİM HAFTASI NE ZAMAN?

Anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında uygulanacak. Uyum eğitim haftası, eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce yapılıyor.

BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.