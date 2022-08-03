Yaz tatili devam ederken bir yandan da yeni dönem için hazırlıklar sürüyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB tarafından açıklanan takvime göre okullar 12 Eylül'de açılacak.

1. Ara tatil başlangıcı 14 Kasım ile 18 Kasım arasında olacak.

Yarıyıl tatil ise 10 iş günü sürece ve 23 Ocak ile 3 Şubat arasında yapılacak.

2. Ara tatil ise 17 Nisan ile 20 Nisan arasında 3.5 iş günü sürecek.

Okullar 16 Haziran 2023 tarihinde kapanacak.