Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesi sonrasında, okulların açılacağı tarih belli oldu. Okullarda birinci dönem 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başladı ve birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi. Öğrenciler ve veliler, ikinci dönemin en zaman başlayacağını merak ediyor. Okulların hangi tarihte açılacağına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizde...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.