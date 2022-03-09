İstanbul'da okullar tatil mi? 9 Mart yarın İstanbul'da okullar tatil mi edildi? İstanbul'da yarın okul var mı?

İstanbul'da okullar tatil mi, İstanbul'da 10 - 11 Mart tarihlerinde kar yağışı beklentisi olması nedeniyle milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen yarın okullar tatil olur mu veya okullar tatil mi gibi soruları araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da okullar tatil mi? 10 Mart yarın İstanbul'da okullar tatil mi edildi? İstanbul'da yarın okul var mı?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumları, 14 Mart Pazartesi tarihine kadar tatil edildi.

İstanbul'da yarından itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul hava durumu ise şu şekilde:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün öğleden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor.

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