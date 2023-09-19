Okullar kapanacak mı? Eris virüsü nedeniyle okullar tatil mi olacak?
Dünya çapında zor günler yaşanan koronavirüs döneminin ardından eris varyantının ortaya çıkması vatandaşı endişelendirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ülkemizde eris varyantının bulunduğunu duyurmasının ardından Okullar kapanacak mı? Eris virüsü okullar tatil mi olacak? soruları araştırıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,50'den fazla ülkede saptanan COVID-19 Omicron ailesinin son mutant virüsü "Eris" varyantının ülkemizde 9 kişide tespit edildiğini duyurdu. Merak edilenler arasında ise Okullar kapanacak mı? Eris virüsü okullar tatil mi olacak? soruları yer aldı.
Ülkemizde de bulunan eris varyantının kapanmaya yol açacağı hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Bu nedenle okulların kapanması şu an için öngörülmüyor.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 9 kişide Eris varyantının görüldüğünü açıkladı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eris varyantının yurt dışı temaslı kişilerde görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:
"Endişe konusu sayılamayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı, Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurt dışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,50'den fazla ülkede saptanan COVID-19 Omicron ailesinin son mutant virüsü "Eris" varyantının ülkemizde 9 kişide tespit edildiğini duyurdu. Koca, "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz." Dedi. Henüz Eris varyantının hangi ilde görüldüğü kamuoyu ile paylaşılmadı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" başlığı altında Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü açıkladı.
Mevcut kanıtlara dayanarak, Eris'in oluşturduğu halk sağlığı riski, diğer mevcut Covid-19 varyantlarının riskine benzer şekilde "küresel düzeyde düşük" olarak değerlendirildi. Eris'in, özelliklerine bağlı olarak küresel olarak yayılabileceği ve vakalarda artışa neden olabileceği kaydedildi. DSÖ'ye göre bu türün halk sağlığı riski, önceki dolaşımdaki varyantlara yakınlığı nedeniyle daha düşük.
Uzmanlar yeni varyantın semptomlarının, diğer varyantlara benzer göründüğünü dile getirdi. Birçok uzman, Eris'in semptomları arasında ateş, öksürük ve yorgunluğun yanı sıra burun akıntısı, baş ağrısı ve kas ağrısı yer aldığını, soğuk algınlığı, grip ya da zatürre gibi hissedilebileceğini belirtti.