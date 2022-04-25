Okullar kapanacak mı 2022? Bayramda okullar tatil mi? Üniversiteler bayramda tatil mi, kaç gün tatil? Ramazan Bayramı'nda okullar kaç gün tatil?

Bayramda okullar tatil mi? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca öğrenci, veli ve öğretmen Ramazan Bayramı'nda okullar kaç gün tatil olacak merak ediyor. Tatil planlarını okulların durumuna göre yapmayı planlayan aileler için merak konusu olan okulların tatil olup olmayacağı konusu ile ilgili Okullar kapanacak mı 2022? Bayramda okullar tatil mi? soruları gündem oldu. İşte detaylar...

BAYRAMDA OKULLAR TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı'nda okullar resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

Ramazan Bayramı günleri şu şekilde:

Ramazan Bayramı arefesi : 1 Mayıs Pazar

Bayramı arefesi : 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı 1. Günü : 2 Mayıs Pazartesi

Bayramı 1. Günü : 2 Mayıs Pazartesi Ramazan Bayramı 2. Günü : 3 Mayıs Salı

Bayramı 2. Günü : 3 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 3. Günü : 4 Mayıs Çarşamba

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 17.00'de başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı için kararları açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram tatili hakkında açıklama yapmadı. Bayram tatilinin uzayıp uzamama konusu henüz netlik kazanmadı.

BAKANLAR KURULU TOPLANTISI SONRASI AÇIKLAMALAR

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Artık sonuna doğru yaklaştığımız mübarek Ramazan ayında, bugünlerde içinde olduğumuz Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Rabbim'den milletimizi, tüm insanlığımızı affıyla bereketiyle kuşatmasını istiyorum.

Salgın sürecinde gelişmiş ülkelerin bile aslında ne kadar kırılgan bir ekonomiye sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Ülkemiz çok güçlü bir görünüm sergileyerek geride bırakmıştır.

"İKİ ELİMİZ DE BU TABLONUN MÜSEBBİPLERİNİN YAKASINDA OLACAK"

Yatırım, istihdam programımızı sabırla, dirayetle uyguladık. Petrolden, gıdaya fiyatlarda yol açtığı yükselişler ülkemizi de etkiledi. Vatandaşımızı korumamıza rağmen ortaya çıkan fiyat artışlarının üzücü olduğu bilmekteyiz. Kur dalgalanmalarıyla uğraşmak zorunda kaldık. Aldığımız tedbirlerle kurun istikrarı sağlamış olsak da fiyatlardaki artış kalıcı oldu. Küresel ekonomideki artışları bahane edenler haksız kazanç peşine düştüler. Ne kurla, ne diğer maliyetlerle izah edilmeyecek bu tablonun müsebbiplerinin iki elimizde yakalarında olacak.

YAŞLI VE EMEKLİ MAAŞLARI CUMA GÜNÜ ÖDENECEK

Fiyat artışlarına karşı en küçük bir acıma duymayacağımızı buradan açıkça duyuruyorum. Sosyal yardım sistemimizin parametrelerine göre ihtiyaç duyan herkesin yanındayız. Bu vesile ile Ramazan döneminde denk gelen yaşlı ve emekli maaşlarını cuma gününe çekeceğiz. Ayrıca 15 milyar liralık ilave destek paketinin de sonuna gelmiş bulunmaktayız.

Aslolan her insanımıza huzurlu bir aile ortamı, kendini geliştirecek kalite bir eğitim sistemi. Sağlık hizmetlerine kesintisiz ve ücretsiz ulaşım imkanı, ulaşımdan enerjiye kadar her alanda temel hizmet sağlamaktır. Geleceğimize güvenle bakıyoruz.

"GELİNEN NOKTAYI GÖRMEMEK İÇİN KALBİN KARARMIŞ OLMASI GEREK"

Bizim için artık sadece ve sadece büyük ve güçlü Türkiye var, bizim için artık milletimizi kenetleyecek birlik ve beraberlik hamlesi var. Geçtiğimiz 20 yılda milletimizin her kesimine ulaştırdığımız devrimleri bu yüzden yaptık. Milletimizi nice sinsi tezgahlardan kurtarmak için bu adımları attık. Türkiye'nin geldiği noktayı görmemek için kalbin kararmış olması gerek.

"ENFLASYONU YENECEĞİZ"

Herkesin 2023 için kendine göre bir hesabı var ama kimse unutmasın önemli olan milletin sözüdür. Biz 20 yıldır durmak yok yola devam ediyoruz. Artık tüm bu emeklerin karşılığını alma, neticesini görme vaktinin eşiğindeyiz. Enflasyonu da yeneceğiz. Ülkemizi darbelerden kurtardık, hayat pahalılığın da üstesinden geleceğiz. Türkiye'yi bölgesinin onurlu devletlerinden biri haline getirdik. Çünkü biz bu millete güveniyoruz. Biz ülkemiz için ne yapılması gerekiyorsa onun icrasını yönetmeye devam edeceğiz.

BİDEN'IN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI AÇIKLAMALARINA TEPKİ

Ülkemizin dört bir yanında Ermeni çetelerin yaptıkları katliamların acısı hala yaşanıyor. Müslümanlar bu çeteler tarafından katledildi. İnancı ve kökeni ne olursa olsun tek bir insanın bile öldürülmesi trajedidir. Osmanlı Ermenileri için üzüntülerimizi ve taziyelerimizi bildirmeyi insani bir vazife olarak görüyoruz. Fakat siyasi çekişmelerin mezesi haline dönüştürülmesine asla izin vermeyiz. Bu istismara yeltenenlerin savaşta milyonlarca sivil insanın hatırasına saygısızlık etmiş oluyor. Bizim nezlimizde hiçbir hükmü yoktur. ABD Başkanı'nın açıklamasını da bu şekilde görüyor ve tamamen yalan yanlış ifadeler içerdiği için üzerinde durmuyoruz. Sayın Biden önce tarihi iyi bilmesi lazım, yoksa kalkıp da Türkiye'ye meydan okumaya kalkışması kabul edilebilir değil. Bu riyakarlığın en büyük zararını Ermeni toplumunun göreceği unutulmamalıdır.

HDP'Lİ GARO PAYLAN'IN SÖZDE SOYKIRIM TEKLİFİ

Bu densizliğin, milli iradenin tecelligahı bu yüce kurumda sergilenmesini açık bir ihanet olarak görüyoruz. TBMM'nin haddi de hukuku da ahlakı da çiğneyen bu alçaklığın hesabını müsebbibinden soracağına ve gereğini yapacağına inanıyorum.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Türkiye'nin güvenliğini sınır dışında yürüttüğümüz operasyonlara devam ediyoruz. Bu operasyonlar, hiçbir teröristin ülkemize sızamayacağı, kaçamayacağı duruma kadar sürecektir. Bu harekatlarımızla komşularımızın toprak bütünlüğünü korumasına katkı sağlıyoruz. Operasyon sırasında şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Sadece 2022 yılında son operasyonlar da dahil olmak üzere güney sınırında etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı bini bulmuştur. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmamıştır. Pençe-Kilit operasyonunun amacı da Zap Bölgesini teröristlerden tamamen temizlemektir.

Ülkemizin her yaptığı harekat gibi son operasyon da BM sözleşmesinden komşularımızla ikili anlaşmalarımızdan tamamen uluslararası hukuka uymaktadır. Türkiye, Irak topraklarında işlenen terör örgütü mensuplarının tepesine bindikçe Suriye tarafında da birtakım hareketlenmeler olduğunu görüyoruz. Bu saldırılara şimdilik önceden belirlenen hedeflere uzun namlulu silahlarla karşılık vermemiz kimseyi aldandırmasın. Sınırlarımız dibinde bir terör koridoru oluşturulmasına asla izin verilmeyeceğini bir kez daha tekrarlamak istiyorum.

"YARIN PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Sayın Guterres ile bir araya geldik. Mevcut durumu, atılabilecek adımları kapsamlıca değerlendirdik. Önce ateşkes, kalıcı barış için her türlü adımı atıyoruz. Yarın Putin ile görüşeceğiz. Savaşın bitmesi için görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

RİZE-ARTVİN HAVALİMANI

Bölgesel gelişmeleri yakından izlerken ülkemize eser kazandırmaya devam ediyoruz. Yaptığımız yatırımlarla ülkemizdeki havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Daha önce Ordu-Giresun havalimanımızı bu şekilde inşa ederek hizmete sunmuştuk. Yine zemin doldurarak Rize-Artvin havalimanında sona geldik. Bayburt ve Gümüşhane havalimanı da süratle devam ediyor. Yozgat havalimanını da en kısa zamanda bitireceğiz. Rize'nin Pazar ilçesine bağlı deniz dolgusu yapılarak inşa edilen havalimanını temelini 2017 Nisan'ında atmıştık. Şimdi de en güzel çevre düzenlemeleriyle Rize ve Artvin bu havalimanına kavuşacaklar. Sadece son 6 ayda 3 yeni havalimanı ve ya terminal binasını milletimize vermiş oluyoruz.

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Son 16 yılda 15 bin 35 projeye 1,4 milyar lira destek verdik. 260 bin çiftçimize makine alımına 1 milyar lira destek de bulunduk. Bu bayram sevincini farklı sevinçlerle de bütünleştirerek 2022 yılı için makine alım 32 bin 570 çiftçimize ve girişimcilerimize 1,1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız.

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