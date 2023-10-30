Okullar ne zaman açılıyor ve okullar kaç gün tatil olduğu merak ediliyor. 31 Ekim okullar tatil mi ve MEB'e bağlı okullar ne zaman açıldığı gündeme geliyor. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki okullar tatil edildi. Peki, Okullar kaç gün tatil? 31 Ekim okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılıyor?

Okullar kaç gün tatil ve 31 Ekim okullar tatil mi soruları araştırılıyor. Okullar ne zaman açılıyor ve ders başlangıç tarihi ne zaman olduğu merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Ülkenin dört bir yanında gün boyu etkinlikler düzenlendi. Okullar kaç gün tatil? 31 Ekim okullar tatil mi? Okullar ne zaman açılıyor? Detaylar haberimizdedir…

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencileri sevindirecek bir haber verdi. Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü nedeniyle okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim."

31 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü güzel ülkemizin #TürkiyeYüzyılı'ndaki teminatı olan siz çocuklarımız için okullarımızı bütün kademelerde bir gün tatil ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, sizlere sunduğu bu 100. Yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım. Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyetimizin 100. Yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız.

Yarın ise, Türkiye Yüzyılı'nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek, sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyetin değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki okullar 30 Ekim Pazartesi günü tatil edildi. Kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim" dedi.