Okullar haftada kaç gün olacak? Okullar 4 güne mi iniyor? Okullar haftada 4 gün mü olacak? 4 gün okul 3 gün tatil mi?

Okullar haftada 4 gün olacak ve 3 gün resmi tatil olacak iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Olayın gerçeği ne? Okullar gerçekten 4 gün mü olacak? Peki, Okullar haftada 4 gün mü olacak? Okullar 4 güne mi iniyor? İşte, Okullar haftada kaç gün olacak? 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak? Detaylar...

Okullar haftada 4 gün mü olacak? Okullar haftada 4 gün olacak ve 3 gün resmi tatil olacak iddiası sosyal medyada gündem olmuştu. Olayın gerçeği ne? Okullar gerçekten 4 gün mü olacak? Peki, Okullar haftada 4 gün mü olacak? Okullar 4 güne mi iniyor? İşte, Okullar haftada kaç gün olacak? Detaylar haberimizde...

OKULLAR HAFTADA 4 GÜN MÜ OLACAK?

Okulların haftada 4 gün olacağı beklentisi Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok vatandaşın bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak etmesi üzerine oluştu. Türkiye'de birçok çalışanı sevindirecek sisteme dair herhangi bir gelişme yok. Öğrencileri sevindirecek ve öğretmenleri biraz da olsa dinlendirecek olan haftada 4 gün okul sistemi ile ilgili de aynı şekilde henüz bir alınmış bir karar yok. Okullarda haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) eğitim ve öğretim devam etmektedir.

DÖRT GÜN OKULU SAVUNANLAR - SAVUNMAYANLAR

İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara getirdiği maddi yükü azaltabileceğini ve tasarruf sağlanabileceğini işaret ederken; haftada dört gün okul uygulamasını desteklemeyenler ise haftada 4 gün eğitimin öğrenciler için verimli olmayacağını ifade ediyorlar.