Okullar ertelendi mi (LİSE)? Liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Liseler 2 Ekim'de mi açılacak?

2023- 24 eğitim ve öğretim yılının ne zaman başlayacağı öğrencilerin gündeminde yer aldı. Eğitim döneminin başlamasına kısa süre kalmasıyla beraber arama motorlarında Okullar ertelendi mi lise? Sorusu araştırılmakta. Peki, Liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Liseler 2 Ekim'de mi açılacak?

Okullar ertelendi mi? Sorusu, özellikle lise öğrencileri başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından internet üzerinde sıklıkla araştırılıyor. Okulların açılmasına az bir süre kala okulların açılış tarih gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından ilkokulların ders zilini ne zaman çalacak araştırılmaktadır. Peki, Liseler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Liseler 2 Ekim'de mi açılacak?

OKULLAR ERTELENDİ Mİ LİSE?

MEB, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Liselerde 11 Eylül tarihinde açılacak olan okullar arasında yer alıyor. Liselerin açılış tarihi için herhangi bir ertelenme durumu bulunmamaktadır.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Öğrenciler, 2023-2024 eğitim öğretim yılında iki ara tatil ve öğrencilerin deyimiyle Sömestr tatili olan yarıyıl tatili yapacaklar. Eğitim öğretim yılı ise 14 Haziran 2024'te kapanacak. Öte yandan MEB'in takviminde yer alan bilgilere göre 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

2023 – 2024 OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Okulların 1. Dönemi 11 Eylül 2023'te başlayacak, ilk dönem ara tatili ise 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili tarihleri ise 22 Ocak – 2 Şubat arasında olacak. 5 Şubat'ta yeniden ders zili çalacak ve ikinci dönem başlayacak. İkinci dönemin ara tatili ise 8-12 Nisan tarihleri arasında yapılacak. 14 Haziran 2023 günü ise karneler alınacak ve yaz tatili başlayacak.