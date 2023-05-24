Okullar erken mi kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak?

MEB tarafından okulların kapanış tarihi MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi içerisinde paylaşılmıştı. Yıl sonuna yaklaşırken Okullar erken mi kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak merak edildi. Peki, Okullar erken mi kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak?