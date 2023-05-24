Okullar erken mi kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak?
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MEB tarafından okulların kapanış tarihi MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi içerisinde paylaşılmıştı. Yıl sonuna yaklaşırken Okullar erken mi kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak merak edildi. Peki, Okullar erken mi kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak?
Okullar erken mi kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak gibi sorular son günlerde merak edilmeye başlandı. Peki, Okullar erken mi kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, detaylar…
OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?
Okullarda 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi yılbaşında açıklanan MEB takviminde olduğu gibi 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.