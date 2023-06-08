2022-2023 eğitim öğretim yılı sona ererken bir sonraki yıl için araştırmalar başladı. Bu nedenle veliler ve öğrenciler başta olmak üzere birçok vatandaş tarafından Okullar erken mi açılacak? Gibi sorular gündeme getirildi. Peki, Okullar erken mi açılacak? Okullar ne zaman açılacak 2024? Okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak?

Okullar erken mi açılacak? Konusuna ilişkin araştırmalar, arama motorları üzerinde sıklıkla sorgulatılıyor. Okulların erken açılacağına dair iddialar sosyal medya üzerinde gündeme geliyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Öğrencilerin ve velilerin planlarını yapabilmeleri, eğitim kurumlarının hazırlıklarını tamamlayabilmeleri için doğru ve güncel bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Peki, Okullar erken mi açılacak? Okullar ne zaman açılacak 2024? Okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak?

OKULLAR ERKEN Mİ AÇILACAK?

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı için olası takvime göre; Okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlaması öngörülüyor. Sosyal medya üzerinde yer almakta olan bilgilerin henüz bir kesinliği bulunmuyor. Şu anda, 2023-2024 eğitim yılı için okulların açılış tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştır. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili yetkililer, açılış tarihini belirlemek için çalışmalarını sürdürmektedir.