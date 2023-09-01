2023- 24 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler ve veliler tarafından Okullar Ekim'de mi açılacak? Sorusu merak edilmekte. Peki, Okullar Ekim'de mi açılacak? Okullar Ekim ayında, daha geç mi açılacak? Okulun açılma tarihi değişti mi?

Okullar Ekim'de mi açılacak? Sorusu, yaz tatilinin sona ermesi ile birlikte gündemde yer almakta olan iddialar nedeniyle birçok kişi tarafından araştırılıyor. Okulların açılmasına az bir süre kala okulların açılış tarih gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından ilkokulların ders zilini ne zaman çalacak araştırılmaktadır. Peki, Okullar Ekim'de mi açılacak? Okullar Ekim ayında, daha geç mi açılacak? Okulun açılma tarihi değişti mi?

OKULLAR EKİM'DE Mİ AÇILACAK?

MEB, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu. Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Liselerde 11 Eylül tarihinde açılacak olan okullar arasında yer alıyor. Buna göre okulların Ekim ayında açılması söz konusu değil.

ÜNİVERSİTELER 2 EKİM'DE Mİ AÇILACAK

YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin açılış tarihi farklılık gösterebiliyor. Ancak üniversitelerde güz döneminin Eylül ayının üç ya da dördüncü haftasında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak en net bilgi üniversite ve fakültelerin resmi internet sayfaları üzerinden edinilebilecek.