Okullar bir hafta tatil mi, kaç gün tatil ve okullar ne zaman açılıyor soruları gündeme geliyor. Seçimden sonraki gün okullar tatil mi ve 15 Mayıs Pazartesi günü okullar açık mı soruları sıklıkla araştırılıyor. Peki, Okullar bir hafta tatil mi, kaç gün tatil? Okullar ne zaman açılıyor?

Seçimden sonraki gün okullar tatil mi ve okullar bir hafta tatil mi soruları sıklıkla araştırılıyor. Okullar ne zaman açılıyor 15 Mayıs Pazartesi günü okul var mı meral ediliyor. Okullar bir hafta tatil mi, kaç gün tatil ve okullar ne zaman açılıyor soruları gündeme geliyor. Okullar bir hafta tatil mi, kaç gün tatil? Okullar ne zaman açılıyor? Detaylar haberimizdedir…

OKULLAR BİR HAFTA TATİL Mİ?

2023 Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecektir. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçimden sonraki gün 15 Mayıs Pazartesi günü okullara bir gün ara verileceğini açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2023 Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecektir. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçimden sonraki gün 15 Mayıs Pazartesi günü okullara bir gün ara verileceğini açıkladı. Okullar 16 Mayıs Salı günü açılacaktır.