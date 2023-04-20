Okullar ara tatil ne zaman bitiyor? 2023 okul ne zaman açılacak? 24 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu?

Öğrencilerin gündeminde yer alan ara tatil ile ilgili merak edilenler arasında okulların ne zaman açılacağı yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasıyla beraber Okullar ara tatil ne zaman bitiyor? 2023 okul ne zaman açılacak? 24 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu? soruları gündeme geldi. Peki, Okullar ara tatil ne zaman bitiyor? 2023 okul ne zaman açılacak? 24 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu?