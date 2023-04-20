Okullar ara tatil ne zaman bitiyor? 2023 okul ne zaman açılacak? 24 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu?
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Öğrencilerin gündeminde yer alan ara tatil ile ilgili merak edilenler arasında okulların ne zaman açılacağı yer alıyor. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasıyla beraber Okullar ara tatil ne zaman bitiyor? 2023 okul ne zaman açılacak? 24 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu? soruları gündeme geldi. Peki, Okullar ara tatil ne zaman bitiyor? 2023 okul ne zaman açılacak? 24 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu?
2023 yılı eğitim ve öğretim yılının ikinci ara tatilinin ne zaman biteceği merak ediliyor.. Ramazan Bayramı'nın da yaklaşmasının ardından öğrenciler ve veliler arama motorlarında Okullar ara tatil ne zaman bitiyor? 2023 okul ne zaman açılacak? 24 Nisan Pazartesi okul var mı, yok mu? sorularını araştırdı. İşte detaylar...
OKULLAR ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
MEB, 14 Nisan Cuma gününün ardından ikinci ara tatile girdi. Cuma günü okullarda eğitim devam etmesinin ardından ara tatil başladı. Ramazan Bayramı'nın bitişi olan 24 Nisan Pazartesi günü tekrar okullarda eğitim başlayacak.