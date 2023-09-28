Okullar 6 gün mü olacak 2023?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir süredir gündemde olan 4 gün okul, 3 gün tatil iddiası hakkında açıklama yaparken sosyal medyada "Okullar 6 gün mü olacak" sorusu da gündem oldu. Peki, Okullar 6 gün mü olacak?
Son dönemdeyayılan okullarda 4 gün okul 3 gün tatil iddiası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından kesin bir dille reddedilirken, tatil detayı öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Bununla beraber Okullar 6 gün mü olacak 2023, sorusu da gündem oldu.
OKULLAR 6 GÜN MÜ OLACAK 2023?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir süredir gündemde olan 4 gün okul, 3 gün tatil iddiası hakkında ''Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok.'' dedi. Böylelikle öğrenci ve velilerin kafalarındaki soru işareti giderilmiş oldu
Okullar 6 gün mü olacak, şeklinde gündem olan konu hakkında ise henüz ir açıklama yapılmadı.
MEB 2023-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ
- 1.dönem başlangıcı 11 Eylül 2023
- 13-17 Kasım 2023 birinci ara tatil
- 22 Ocak-2 Şubat yarıyıl (sömestr) tatili
- 5 Şubat 2024 İkinci dönem başlangıcı
- 8-12 Nisan ikinci ara tatil
- 14 Haziran 2024 Eğitim öğretim yılı kapanışı