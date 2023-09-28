Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir süredir gündemde olan 4 gün okul, 3 gün tatil iddiası hakkında açıklama yaparken sosyal medyada "Okullar 6 gün mü olacak" sorusu da gündem oldu. Peki, Okullar 6 gün mü olacak?

Son dönemdeyayılan okullarda 4 gün okul 3 gün tatil iddiası Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından kesin bir dille reddedilirken, tatil detayı öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Bununla beraber Okullar 6 gün mü olacak 2023, sorusu da gündem oldu.

OKULLAR 6 GÜN MÜ OLACAK 2023?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bir süredir gündemde olan 4 gün okul, 3 gün tatil iddiası hakkında ''Kesinlikle asılsız bir iddia. Böyle bir şey yok.'' dedi. Böylelikle öğrenci ve velilerin kafalarındaki soru işareti giderilmiş oldu

Okullar 6 gün mü olacak, şeklinde gündem olan konu hakkında ise henüz ir açıklama yapılmadı.

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