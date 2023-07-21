Okullar 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak? Okullar 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün mü olacak?

Çoğu avrupa ülkesinde okullar eğitim sistemini değiştirdi. Avrupa ülkelerinde okulların 4 gün olup 3 gün tatil olması hakkındaki fikirler hayata geçirilmek üzere hazırlanıyorken merak edilenler arasında Okullar 3 gün tatil mi olacak? 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün mü olacak? soruları yer aldı.

4 gün okul 3 gün tatil mi olacak, Okullar 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün mü olacak? merak ediliyor. Avrupa ülkelerinde okul günlerinin sayısı değişmeye hazırlanıyor. Velilerin çoğu karşı çıkarken bir kısmı da bu uygulamayı destekliyor. Peki, Okullar 3 gün tatil mi olacak? 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak? Okullar 4 gün mü olacak?

OKULLAR 3 GÜN TATİL Mİ OLACAK?

İzlanda'da okulların 4 gün olup 3 gün tatil olması hakkında geliştirmeler devam ederken İngiltere'de bu uygulamaya geçiş için hazırlıklara başladı. İngiltere Okul ve Kolej Liderleri Derneği, İngiltere'de okulların 4 gün olup 3 gün tatil olmasını desteklediğini ifade etti. Şimdilerde ise İngiltere'de okulların 4 gün olup 3 gün tatil olması hakkında hazırlıklar yapılıyor. Masrafların azaltılması amacıyla uygulanmak istenen sistem veliler tarafından beğenilmedi.

4 gün okul 3 gün tatil uygulaması Türkiye'nin gündeminde yer almıyor.