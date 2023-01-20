Son zamanlarda gündeme gelen haberler ve sosyal medya üzerinde paylaşılmakta olan bilgilerin ardından öğrenciler başta olmak üzere birçok kişi tarafından Okullar 4 gün mü olacak? Sorusu merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Okullar 4 gün mü olacak? Okullar 4 olacak iddiası doğru mu? 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak?

Okullar 4 gün mü olacak? Sorusu, gündemde yer alan iddiaların ardından vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. Bu nedenle arama motorları üzerinde Okullar 4 olacak iddiası doğru mu? 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak? Sorularına yanıt aranılıyor. Peki, Okullar 4 gün mü olacak? Okullar 4 olacak iddiası doğru mu? 4 gün okul 3 gün tatil mi olacak?

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Avrupa ülkelerinde çalışma günlerinin 4 güne indirilmesi için çalışmalar devam ederken bir yandan da okulların 4 gün tatil olup, olmayacağı araştırılıyordu. İzlanda'nın ardından İngiltere de haftada 4 gün okula gidilmesine yönelik hazırlıklarını gerçekleştiriyor. Fakat henüz Türkiye için bu konuda alınan bir karar veya açıklama bulunmamakta. Bu nedenle ülkemizde okullar 5 gün olarak derslere devam etmektedir.