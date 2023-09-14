Okullar 4 gün olacak iddialarının internet üzerinde yer almasının ardından Okullar 4 gün mü olacak? Sorusu gündeme geliyor. Öğrenciler ve veliler başta olmak üzere Okullar 4 gün mü olacak? Sorusu araştırılıyor. Peki, Okullar 4 gün mü olacak? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? Milli Eğitim Bakanlığı 4 gün okul konusunda açıklama yaptı mı?

Okullar 4 gün mü olacak? Sorusu, gündeme gelen iddialar ile birlikte araştırma konusu oluyor ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılmış bir açıklamanın olup, olmadığı sorgulatılıyor. Peki, Okullar 4 gün mü olacak? Okullar 4 gün okul, 3 gün tatil mi olacak? Milli Eğitim Bakanlığı 4 gün okul konusunda açıklama yaptı mı? İşte Okullar 4 gün mü olacak? Sorusuna ilişkin merak edilmekte olan iddialar ve yanıtlar!

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Okulların haftada 4 gün olacağı beklentisi Avrupa ülkelerinde 4 günlük çalışma sisteminin denendiğini duyan birçok vatandaşın bu sistemin Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağını merak etmesi üzerine oluştu. Türkiye'de birçok çalışanı sevindirecek sisteme dair herhangi bir gelişme yok. Öğrencileri sevindirecek ve öğretmenleri biraz da olsa dinlendirecek olan haftada 4 gün okul sistemi ile ilgili de aynı şekilde henüz alınmış bir karar yok. Okullarda haftanın 5 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) eğitim ve öğretim devam etmektedir. Cumartesi ve Pazar günleri ise resmi tatildir.

DÖRT GÜN OKUL HAKKINDA DESTEKLEYENLER/DESTEKLEMEYENLER NE DİYOR?

İngiltere'de haftada dört gün okul uygulamasını destekleyenler, enerji fiyatlarındaki artışın okullara getirdiği maddi yükü azaltabileceğini ve tasarruf sağlanabileceğini işaret ederken; haftada dört gün okul uygulamasını desteklemeyenler ise 4 gün eğitimin öğrenciler için verimli olmayacağını ifade ediyorlar.