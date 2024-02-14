Okullar 200 gün mü olacak? 2024 Okullar 200 gün mü oldu?

Okullar 200 gün mü olacak? Sorusu, gündeme gelen haberler ile birlikte araştırılıyor ve merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve tatil süresiyle ilgili yeni bir hazırlık içine girdi. Bakanlık çalışmasında 180 gün olan eğitim ve öğretim süresindeki değişikliğe dair önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklama ile birlikte Okullar 200 gün mü olacak? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Okullar 200 gün mü olacak? 2024 Okullar 200 gün mü oldu?

OKULLAR 200 GÜN MÜ OLACAK?

Türkiye'de 180 gün olan eğitim süresinin 200 güne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla ara tatilinde değişme beklenmezken yaz tatili kısalacak. Uygulamayla gelişmiş ülkelerde 200 gün olan eğitim-öğretim süresi ortalamasına çıkılmış olacak.

Türkiye'de eğitim ve öğretim iş günü iki ayrı dönemde 90'ar gün olmak üzere toplam 180 gün şeklinde uygulanıyor. Eğitim süresi hesaplanırken resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılıyor.

Sabah'ın haberine göre hava muhalefeti gibi nedenlerle zaman zaman kısalan 180 günlük eğitim süresinin 200 güne çıkarılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulamayı yürürlüğe koyacak. Bu uygulamada ara tatillerin devam edeceği öğrenilirken yaz tatilinde ise kısalma yaşanacak.