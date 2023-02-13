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Okullar 1 Mart'a kadar tatil mi? MEB okulları ne zaman açılacak 2023?

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Okullar 1 Mart'a kadar tatil mi ve MEB okulları ne zaman açılacak 2023 soruları gündeme geliyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, okulların ne zaman açılacağını söyledi. Peki, Okullar 1 Mart'a kadar tatil mi? MEB okulları ne zaman açılacak 2023?

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Okulların ne zaman açılacağı ve okullar 1 Mart'a kadar tatil mi merak ediliyor. Okullar 1 Mart'a kadar tatil mi ve MEB okulları ne zaman açılacak 2023 soruları gündeme geliyor. Okullar 1 Mart'a kadar tatil mi ve MEB okulları ne zaman açılacak 2023 soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Okullar 1 Mart'a kadar tatil mi? MEB okulları ne zaman açılacak 2023? Detaylar haberimizdedir…

OKULLAR 1 MART'A KADAR TATİL Mİ?

Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen 10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara verildiğini açıkladı. Özer, "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak. 1 Mart tarihi itibariyle de 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime geçme kararı vermeyeceğiz. İlçe ve okul temelli kararlar alacağız. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." dedi.

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