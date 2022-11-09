Okullar 1 hafta tatil ne zaman?

Yarı yıl tatilinin yaklaşmasıyla milyonlarca öğrenci ve verileri ara tatil tarihlerini merak etmeye başladı. Peki, Okullarda ara tatil ne zaman, kaç gün? İşte detaylar...

Ara tatilin ne zaman başlayacağı, kasım ayının yaklaşması ile gündeme geldi. 1 haftalık dinlenme fırsatı bulmak isteyen milyonlarca öğrenci, ara tatil tarihine odaklandı. İlk ve orta öğretimlerine devam eden milyonlarca öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini bekliyor. İşte, kasım ara tatili başlangıç tarihi...

ARA TATİL NE ZAMAN?

14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 11 Kasım Cuma günü tatile giren öğrenciler, hafta sonu ile birlikte 21 Kasım Pazartesi günü yeniden okullara devam edecekler.

23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak. Böylece öğrenciler 18 gün ara tatil yapmış olacak.

SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Ara Tatil sonrasında ise öğrencileri sömestr tatili bekliyor. Sömestr tatili 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Bütün bir yılın yorgunluğunun atılacağı yaz tatili ise 16 Haziran 2023 tarihinde başlayacak.