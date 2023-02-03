15 tatil devam ederken olumsuz hava şartları ile ilgili gelen haberler sonrası eğitim dünyası okullar 1 hafta daha tatil mi, 15 tatil devam edecek mi?, gibi konular gündem oldu.

15 tatilin bitmesine kısa bir süre kala olumsuz hava şartlar etkisini artırırken Okullar 1 hafta daha tatil mi? 15 tatil devam edecek mi gibi konular gündem oldu. Peki, Okullar 1 hafta daha tatil mi? 15 tatil devam edecek mi?

15 TATİL UZAYACAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, mega kent için kar uyarısı yaptı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Vali Yerlikaya, hafta sonu kar yağışının beklendiğini söyledi.

Vali Yerlikaya, "Kıymetli Hemşehrilerim, 16.00 itibarıyla Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre İstanbul'da; Cumartesi ve Pazar günü karla karışık yağmur beklenmektedir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım! Gelişmelerden sizleri sürekli bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.