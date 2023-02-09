Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle tüm Türkiye'de eğitim öğretime verilen aranın 20 Şubat'a kadar uzatıldığını belirtti. Okullar 1 hafta daha mı tatil? Okullar 20 Şubat'a kadar tatil mi? Okullar nerelerde tatil? soruları gündemdeydi. İşte detaylar...

Okullar 1 hafta daha mı tatil? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle tüm Türkiye'de eğitim öğretime verilen aranın 20 Şubat'a kadar uzatıldığını belirtti. Okullar 1 hafta daha mı tatil? Okullar 20 Şubat'a kadar tatil mi? Okullar nerelerde tatil? soruları gündemdeydi. Detaylar haberimizde...

OKULLAR 1 HAFTA DAHA MI TATİL?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde eğitim öğretime verilen ara bir kez daha uzatıldı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." ifadelerini kullandı.

OKULLAR NE ZAMANA KADAR TATİL EDİLDİ?

Bakan Özer, eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirtti. Özer, "Tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." dedi.