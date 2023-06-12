2022- 23 eğitim ve öğretim yılı 12 Eylül'de başlamıştı. Okulların kapanmasına kısa bir süre kalmasıyla beraber ise Okulda son hafta yoklama alınır mı? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? soruları araştırıldı. Peki, Okulda son hafta yoklama alınır mı? Okullarda son hafta yoklama alınır mı?

Okulda son hafta yoklama alınır mı? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? merak ediliyor. Eğitim ve öğretim yılının bitmesine az bir zaman kalmasıyla beraber öğrencilerin gündeminde Okulda son hafta yoklama alınır mı? Okullarda son hafta yoklama alınır mı? soruları yer aldı. İşte detaylar...

OKULDA SON HAFTA YOKLAMA ALINIR MI?

Okulun son haftası yoklama alınıp alınmayacağı konusu öğrenci ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Veliler çocuklarını son hafta okula gönderip göndermeme konusunda kararsızlık yaşarken Okullarda son hafta yoklama alınır mı, ders işlenir mi merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, özellikle devamsızlık problemi yaşayan öğrencilere okulun son gününe kadar devam etme uyarısı yapılmaktadır. Karne basım işlemleri nedeniyle okullarda devamsızlıklar son hafta yazılıyor mu merak ediliyor. Konu ile ilgili en sağlıklı bilgi okul yönetimleri tarafından alınacak bilgi ile sağlanabilmektedir.