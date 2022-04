Okulda öğrencilere eski Ramazan geleneklerini yaşattılar

ÇORUM - Çorum'un Kargı ilçesinde bir ilkokulda düzenlenen programda, öğrencilere eski dönemlerdeki Ramazan aylarının geleneklerini yaşatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çorum'un Kargı ilçesinde bulunan Atatürk İlk Okulu'nda öğrencilere eski dönemlerdeki Ramazan ayı kültürünü yaşatmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde, okul bahçesinde öğrencilere 'orta oyunu' eşliğinde Ramazan şerbeti ikram edildi, maniler eşliğinde davul çalındı. Daha sonra Karagöz ile Hacivat gölge oyunu gösterisi sergilendi. Birçok öğrencinin ilk kez gördüğü Karagöz ile Hacivat gösterisi büyük ilgi gördü.

'Öz kültürümüzü yaşatmaya çalıştık'

Etkinlik hakkında bilgi veren ve okul öğretmenlerinden Emre Bıyık, etkinlikle öğrencilere öz kültürün bir parçası olan hayali değil, yaşanmış gerçek kahramanların öğretilmeye çalışıldığını belirterek, Şu an da Ramazan ayını yaşıyoruz. Biz de okulumuz öğretmenleriyle birlikte böyle bir etkinlik düşündük. Zaman çok değişti. Artık her şey çok değişti. Her şey telefona bağlanır oldu. Her kez tüm bilgileri oradan öğreniyor. Bu nedenle bizde öz kültürümüzden uzaklaşmaya başladık. Daha önce bizim kültürümüzde Karagöz ile Hacivat, Nasrettin hoca, Keloğlan, Dede korkut, Meddah vardı ama çocuklarımız artık bunların isimlerini bile bilmiyorlar. Söylediğimiz zaman 'o ne' diye cevap veriyorlar. Öğrencilerimize öz kültümüzü, bizi yansıtan, bizim değerlerimizi bize geri veren Hacivat ile Karagöz olmak üzere böyle bir etkinlik hazırlayarak sunduk" dedi.

"Amacımız hem eğlendirip hem de bilgilendirerek farkındalık oluşturmak"

Hacivat karakterini oynatan okul öğretmenlerinden Kadir Turgut ise öğrencilerin yabancı kahramanlar yerine kendi kültürümüzden çıkmış kahramanların örnek almaları için bir farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirerek, "Günümüzde bu tarz kültürel etkinliklerin yavaş yavaş unutulmaya yüz tuttuğunu gördük. Bizler de okulumuz öğrencilerinde bir farkındalık oluşturmak adına böyle bir etkinlik düzenledik. Yabancı kahramanlar yerine kendi kültürümüzden çıkmış kahramanların örnek alınarak devam edilmesine vesile olur. Bizim burada amacımız hem eğlendirip hem de bilgilendirerek farkındalık oluşturmak" diye konuştu.

Etkinlikte Kargı İlçe Milli Eğitim Müdür V. Uğur Uluçay, Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Yıldız, Okul Müdürü Fatma Akpınar da öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu.