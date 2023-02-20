Okullarda ikinci ara tatil ertelenecek mi? Okullarda ikinci ara tatil ne zaman yapılacak?

Okullar ne zaman açılacak, okullar tatil mi? Sorusunun yanıtını Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer verdi. Deprem nedeniyle bir süredir tüm yurtta eğitim öğretime ara verilmişti.20 Şubat tarihinde 71 ilde okullarda eğitim öğretime yeniden başlandı. Depremin etkilediği 10 ilde eğitim öğretime ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman başlayacak? Okullarda ikinci ara tatil ne zaman? İşte merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen kentlerde okulların ne zaman açılacağına dair öneli açıklamalarda bulundu. Bakan özer 71 ilde 20 Şubata okulların yeniden eğitim öğretime başlayacağını belirtirken depreminetkilediği 10 ilde de okulların kademeli olarakMart ayı içerisde başlayacağını duyurdu. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman başlayacak? Okullarda ikinci ara tatil ne zaman olacak? Detaylar haberimizde...

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gündeme ilişkin önemli açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahut Özerin açıklamaları şu şekilde:

"10 ilimizi kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttuk. 10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başlıyoruz. İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim öğretime verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de verilen arayı 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz. Bu 10 ilimizi eğitim-öğretimle buluşturmada güvenlik odaklı şekilde normalleştirme sürecini bugün almış olduğumuz kararlarla başlatmış oluyoruz. "ifadelerini konuşmasında yer verdi.

OKULLARDA İKİNCİ ARA TATİL ERTELENECEK Mİ?

Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan tarihleri arasında yapılacak. İkinci ara tatil hafta sonları dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek. MEB tarafından nisan tatilinin ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılırsa haberimizde yer vereceğiz.