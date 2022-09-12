12 Eylül Pazartesi (Bugün) okullar açıldı. Okulların açılmasıyla birlikte ilköğretimde öğrenciler okullara başladı ve veliler çocuklarına güzel bir söz söylemek için araştırmalarını sürdürüyor. Okula yeni başlayan bir çocuğa ne söylenir? Öğrenciye başarılar nasıl denir? araştırılıyor. Peki, İlkokula yeni başlayan İlkokul öğrencileri için güzel mesajlar! Okulun ilk gününde ilkokul öğrencilerine nasıl başarılar dilenir? İlkokula başlayan öğrenciler için başarı temennileri neler?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Öğrencisinden öğretmenine herkes okulların açılacağı ilk günü bekliyor. Peki, Okula yeni başlayan bir çocuğa ne söylenir? Öğrenciye başarılar nasıl denir? araştırılıyor. Peki, Okula yeni başlayan İlkokul öğrencileri için güzel mesajlar! Okulun ilk gününde ilkokul öğrencilerine nasıl başarılar dilenir? İlkokula başlayan öğrenciler için başarı temennileri neler? İşte detaylar haberimizde...

OKULA YENİ BAŞLAYAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN GÜZEL MESAJLAR!

Bilgi güçtür. Okul yolunda kendini yetiştirmiş bilgili ve donanımlı bir insan olman dileği ile yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim.

Derslerinde başarılar diliyorum. Okulun hayırlı olsun. Sağlık ve afiyet ile git gel inşallah

Büyümüşte okula başlamış. Başarılar dilerim.

Rabbim ilk günün heyecanını yıl boyunca daim etsin inşallah. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun.

Dedesinin aslan torunu artık okullu oldu. Okumayı öğrenince ilk dedesinin adını yazacak.

Zorlu eğitim yolculuğunda en içten dileklerimle başarılar diliyorum.

Öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve Velilerimize 2022- 2023 eğitim öğretim yılının başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyor, sağlık ve huzur diliyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun inşallah…

Sevgili yeğenim. Okulun ilk gününde yanında olmayı çok isterdim. Ama sanırım bunu sen artık istemezsin. Çünkü büyüdün ve ilkokulun yolunu tuttun. Çalışkan bir öğrenci olacağına inancım sonsuz. Başarılar dilerim.

Arkadaşın hası. Yarın görüşmek temennisi ile 2022- 2023 eğitim yılı hepimiz adına güzel geçsin inşallah.

Var mı eğitim almak gibisi. Seni seviyorum güzel okulum. Başarılar dilerim.

Kitaplarımı, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi ve okulumu özledim. Yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim.

Okul başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. Başarılar daim olsun.

Güzel sözler tüm öğrenciler ve öğretmenler için gelsin. Yaşasın okulum, merhaba kitabım, sevgili arkadaşım.

İlk okul gününde ve devamında mutlu günler dilerim canım. Başarılar.

Okul açılıyor. 1. dönemde başarılar. Allah zihin açıklığı versin inşallah.