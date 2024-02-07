Okula saldırı düzenleyen Ethan Crumbley kim? Annesi neden tutuklandı?

ABD'de bir lisede meydana gelen saldırıda dört öğrenci ölmüş 7 kişi de yaralanmıştı. 2021 yılında gerçekleşen olay sonrası tutuklanan öğrenciye ne oldu? Dava sonrasında öğrencinin annesi de ihmalkarlıktan tutuklandı. Peki, okulda dört kişiyi öldürüp yedi kişiyi yaralayan öğrenci kim? Kaç kişiyi yaraladı, kaç kişi öldü? Detayları haberimizde...

OKULA SALDIRIYI DÜZENLEYEN KADIN KİM? KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Oxford Lisesi'nde öğrenci olan Ethan Crumbley, 2021'de düzenlediği saldırıda 4 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladı. Anne Jennifer Crumbley, ihmalkarlıktan suçlu bulundu. Mahkeme, 9 Nisan'da cezayı belirleyecek. Ethan ise ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. ABD'nin Michigan eyaletinde 2021'de Oxford Lisesi'nde silahlı saldırı düzenleyen 15 yaşındaki Ethan Crumbley'nin annesi Jennifer Crumbley, ihmalkarlık ve kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulundu. Saldırıda 4 öğrenci öldü, 7 kişi yaralandı. Saldırı ile ilgili görülen davada Ethan'ın annesi Jennifer Crumbley, ihmalkar davrandığı gerekesi ile kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulundu.

KARAR VERİLDİ Mİ?

Jüri, Pazartesi sabahı başlayan yaklaşık 11 saatlik müzakerenin ardından anne Jennifer'in suçlu olduğuna karar verdi. Duruşmada, savcılar Crumbley ailesinin oğullarının saldırı öncesi saldırı yapacağına dair gösterdiği işaretleri umursamadığını ve silahı satın alırken ihmalkarlık gösterdiklerini söyledi. Okul yetkilileri, saldırıdan önce çocuğun şiddet içeren çizimler yaptığını ve internette silahlar hakkında araştırma yaptığını belirtti.