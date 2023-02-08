Kahramanmaraş merkezli depremin meydana gelmesi ile birlikte Okul tatili uzatıldı mı? Sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrasında Okul tatili uzatıldı mı? Merak ediliyor. Peki, Okul tatili uzatıldı mı? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okulların açılması ertelendi mi?

Okul tatili uzatıldı mı? Sorusu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Tüm ülkede 7 günlük yas ilan edilirken Okul tatili uzatıldı mı? Sorusuna dair araştırmalar da vatandaşlar tarafından devam ediyor. Geçtiğimiz akşam Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama sonrasında son durum merak konusu. Peki, Okul tatili uzatıldı mı? Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okulların açılması ertelendi mi?

OKUL TATİLİ UZATILDI MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar tatil edildiğini açıkladı. Bakan Özer "Tüm Türkiye'deki iklim şartlarını göz önüne alarak ve deprem bölgelerinde çalışmaların iyi yürütülmesi amacıyla tüm Türkiye'de 13 Şubat'a kadar okulları tatil ediyoruz." diye konuştu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Şimdiye kadar gerçekleştirilen açıklamalar doğrultusunda okulların açılacağı tarih olarak 13 Şubat olarak gösterilmekte. Ayrıca depremin oluşturduğu tahribata göre farklılık göstermesi ile ileri bir tarihe ertelenmesi ihtimaller dahilinde bulunmaktadır.

EKİPLER SEFERBER OLMUŞ DURUMDA

Dünyanın birçok ülkesinden Türkiye'ye yardım ekibi gönderilirken, arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için seferber olmuş durumda.