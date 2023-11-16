9 gün tatilin ardından birçok öğrenci kafa karışıklığı yaşadı. Gündeme gelen iddialar nedeniyle internet üzerinde Okul tatili uzatıldı mı? Sorusu, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmakta. Peki, Okul tatili uzatıldı mı? Okul tatili uzatıldı iddiası gerçek mi, yalan mı? 20 Kasım'da okul var mı, yok mu?

Okul tatili uzatıldı mı? Okul tatili uzatıldı iddiası gerçek mi, yalan mı? 20 Kasım'da okul var mı, yok mu?

Okul tatili uzatıldı mı? Sorusu, internet ve sosyal medya üzerinde oldukça yaygın bir şekilde konuşulmakta olan iddialar nedeniyle tartışılıyor. Bu kapsamda internet üzerinde Okul tatili uzatıldı iddiası gerçek mi, yalan mı? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, Okul tatili uzatıldı mı? Okul tatili uzatıldı iddiası gerçek mi, yalan mı? 20 Kasım'da okul var mı, yok mu?

OKUL TATİLİ UZATILDI MI?

Okul tatili uzatıldı mı? Sorusuna ilişkin açıklamayı da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı.

Bazı haber sitelerinde bu şekilde paylaşım yapıldı. Ancak Anadolu Ajansı teyit hattının paylaştığı bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminde birinci dönem ara tatilinin 13 Kasım-17 Kasım tarihlerinde planlandığı açık. Buna göre ara tatile uzatma geldi iddiası gerçeği yansıtmıyor ve yanıltıcı içerik barındırıyor. Türkiye genelindeki 20 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 1 milyon 178 bin öğretmen 20 Kasım 2023 Pazartesi tarihinde ders başı yapacak.