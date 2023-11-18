Okul tatili uzatıldı mı? Sorusu, son zamanlarda gündeme gelen olaylar nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından merak edilmekte. 9 gün tatilin ardından birçok öğrenci kafa karışıklığı yaşadı. Peki, Okul tatili uzatıldı mı? Okul ara tatili kaç gün oldu, ne zaman bitecek?

Gündeme gelen iddialar nedeniyle internet üzerinde Okul tatili uzatıldı mı? Sorusu, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmakta. Bu kapsamda internet üzerinde Okul tatili uzatıldı iddiası gerçek mi, yalan mı? Sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Peki, Okul tatili uzatıldı mı? Okul ara tatili kaç gün oldu, ne zaman bitecek?

OKUL TATİLİ UZATILDI MI?

Merak edilen soruya ilişkin açıklamayı da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı;

Bazı haber sitelerinde bu şekilde paylaşım yapıldı. Ancak Anadolu Ajansı teyit hattının paylaştığı bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminde birinci dönem ara tatilinin 13 Kasım-17 Kasım tarihlerinde planlandığı açık. Buna göre ara tatile uzatma geldi iddiası gerçeği yansıtmıyor ve yanıltıcı içerik barındırıyor. Türkiye genelindeki 20 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 1 milyon 178 bin öğretmen 20 Kasım 2023 Pazartesi tarihinde ders başı yapacak.