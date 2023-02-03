15 tatil devam ederken olumsuz hava şartları ile ilgili gelen haberler sonrası eğitim dünyası okul tatili uzatılacak mı? 15 tatil uzadı mı, gibi konular gündem oldu.

15 tatilin bitmesine kısa bir süre kala olumsuz hava şartlar etkisini artırırken Okul tatili uzatılacak mı? 15 tatil uzadı mı gibi konular gündem oldu. Peki, Okul tatili uzatılacak mı? 15 tatil uzadı mı?

15 TATİL UZAYACAK MI?